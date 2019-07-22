أسطورة مانشستر يونايتد يرفض منح بوجبا شارة القيادة

يفكر بريان روبسون، أسطورة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إعطاء الصربي نيمانيا أو كريس سمولينج شارة قيادة الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

ويخوض فريق مانشستر يونايتد معسكر الاستعداد للموسم المقبل دون قائد، عقب مغادرة الإكوادوري أنطونيو فالنسيا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن هناك صراع قوي بين لاعبي مانشستر يونايتد للتلقي على شارة القيادة، حيث أراد روبسون بإعطائها لكريس سمولينج أو نيمانيا ماتيتيش.

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وذكر أسطورة مانشستر يونايتد، “عندما أشاهد مانشستر يونايتد وأنظر إلي التدريبات فإن سمولينج وماتيتش هما اللذان يستحقان الشارة”.

كما أن هنك فرصة لحصول الإنجليزي أشلي يونج على شارة القيادة، ويتصارع عليها أيضاً لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في حال عدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان المدرب النرويجي أولى جونار سولشاير قد أغرى بول بوجبا بشارة القيادة من أجل الاستمرار في ملعب “أولد ترافورد” لكن دون جدوى، ويريد النجم الفرنسي الرحيل إلى ريال مدريد.