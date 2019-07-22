الهلال السعودي يعلن إعارة ديجينيك للنجم الأحمر الصربي

ذكر نادى الهلال السعودى، بشكل رسمي، عن انتقال الأسترالي ميلوش ديجينيك، قلب دفاع الزعيم، إلى النجم الأحمر الصربى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي عن انتقال اللاعب قال فيه، “رحل المحترف الأسترالي ميلوش ديجينك مقر معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم في مدينة لينز النمساوية، وذلك بعد ما سمحت له إدارة النادي على إعارته لمدة سنة واحدة إلى النجم الأحمر الصربى مع أولوية شراء الدائم”.

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وانتقال المدافع الأسترالي لصفوف فريق الهلال السعودي في انتقالات الشتاء المنصرم قادماً من النجم الأحمر الصربي، مقابل 4 ملايين لمدة 3 سنوات ونصف.

ولعب ديجينيك صاحب الـ25 عاماً مع الهلال فيما يعادل 19 مباراة بجميع المسابقات خلال الـ6 أشهر الماضية والتي ارتدى فيها قميص الزعيم.