غيلان الشعلالى ينتقل إلى ملطية سبور بالمجان بعد نهاية عقده مع الترجى

نجم منتخب تونس غيلان الشعلالى، غادر فريقه الترجى، إلى نادى ملطية سبور التركي، اليوم الاثنين بعدما مضي عقدًا يمتد حتى 2022.

ونشر النادي التركي عبر حسابه الرسمي، أن اللاعب التونسي صاحب الـ25 عامًا وقع على عقود ذهابه إلي صفوف ملطية سبور، وسيكون لاعبًا في الفريق بدءاً من الموسم القادم.

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ولم يدفع ملطية سبور أي مبلغ مادي في جلب نجم منتخب تونس حيث رحل عن الترجي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده في 30 يونيو المنصرم.

وأنهى الشعلالى شروطه مع ملطية سبور منذ فترة لكنه أرجأ التوقيع لحين الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا التي شارك فيها مع نسور قرطاج واحتل يها المركز الثالث.