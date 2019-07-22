ريال مدريد يرفض مبالغ خرافية لبيع أسينسيو

رفض نادى ريال مدريد الإسباني، بيع نجمه الصاعد ماركو أسينسيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، رغم العروض الضخمة التي قدمت للاعب.

ووفقا لما نشرته إذاعة كادينا سير” الإسبانية، فإن النادي الملكي رفض عدة عروض من أندية كبار أروبا للحصول علي صاحب الـ23 عاما.

ونشرت الإذاعة تصريحات على لسان جاجيولى وكيل أعمال ماركو أسينسيو الذي قال: “في الموسم المنصرم، مسئولي ريال مدريد رفضت عروضا بقيمة 180 مليون يورو للسماح برحيل والاستغناء عن خدمات أسينسيو”.

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وذكر اسم أسينسيو بعقد مع ريال مدريد سينتهي في عام 2023، ويريد ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان بالحفاظ على النجوم إلى جانب التعاقد مع لاعبين جدد للتنافس على الألقاب في موسم 2019-2020، وقد كان اللوس بلانكوس قد أنفق 300 مليون يورو لشراء عدد من الصفقات، أبرزها هازارد ويوفيتش.