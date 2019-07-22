خسارة ليفربول أمام إشبيلية بدون الثلاثي

هزم فريق ليفربول الإنجليزي في ودية من إشبيلية الإسباني في رابع المباريات الاستعدادية للموسم المقبل والثانية خلال جولة الولايات المتحدة، وخسر بنتيجة 2/1 في المباراة التي لعبت بينهما على ملعب فينواى بارك في مدينة بوسطن.

وأشرك يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، فريقين كاملين فى المباراة، والتي سجل فيها للريدز ديفوك أوريجى في الدقيقة 44، بينما أحرز هدفي إشبيلية كل من نوليتو في الدقيقة 37 وأليخاندرو بوتزو خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وجاء ليفربول المباراة بدون الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو، حيث لم تستنزف العطلة الصيفية لنجوم الفريق، وبدأ كلوب المبارة بتشكيل يضم كلا من:

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في حراسة المرمى: أندى لونيرجان

أندي روبرتسون ، ناثانيال فيليبس، فيرجيل فان ديك، وترينت أليكساندر-آرنولد في خط الدفاع

جوردن هندرسون، جيني فينالدوم، وأليكس أوكسليد-تشامبرلين في خط الوسط

هاري ويلسون،بن وودبرن، وديفوك أوريجي في خط الهجوم.

ويذكر انه سيحضر ليفربول فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالى في مدينة نيويورك في الثانية صباح الخميس القادم.