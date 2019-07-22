مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدورى الإسبانى

علي قرب أيام عن بداية الدوريات الكبري لموسم 2019 / 2020 في أوربا، حيث دخل معظم الفرق الأوربية في فترة الإعداد تحضيرا للموسم المقبل والمشاركة في عدة مباريات ودية استعداداً للمنافسة علي البطولات.

وصرح الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن توقيت بداية النسخة الجديدة موسم (2019 – 2020)، وستبدأ النسخة المقبلة من الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس القادم، ومن المعروف أن نادى برشلونة فاز بلقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم، وتوج نادي فالنسيا بالكأس ملك إسبانيا.

وإليكم مواعيد مباريات الأسبوع الأول للدوري الإسباني:

الجمعة 16 أغسطس 2019 الساعة:

9:00- برشلونة x أتليتك بلباو.

السبت 17 أغسطس 2019

5:00 – ريال مدريد x سيلتا فيغو.

7:00 – ريال سوسييداد x رفالنسيا.

9:00- جرناطة x فياريال.

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9:00 – أوساسونا x ليجانيس.

الأحد 18 أغسطس 2019

5:00- ليفانتيx ديبورتيفو ألافيس.

7:00- إشبيليةx إسبانيول.

9:00- خيتافي x أتليتكو مدريد.

الاثنين 19 أغسطس 2019

8:00- إيبار x ريال مايوركا.

8:00- بلد الوليد x ريال بيتيس.