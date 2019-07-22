شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو ردا على تفويت المقاولون للأهلى: عيب.. والنحاس مدرب محترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد بيبو، عضو لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، أن تعادل الزمالك أمام الجونة يعتبر دافعا للأهلى فى صراع بطولة الدوري. ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وقال بيبو فى تصريحات إذاعية: "الأهلى كان بعيدا جدًا عن المنافسة وكل الناس راهنوا على إنه سيظل هكذا بسبب الأزمات التى مر بها، ولكن فى النهاية النادى بأبنائه عاد من جديد".

Advertisements

ورد خالد بيبو على تصريحات رئيس الزمالك التى هاجم فيها عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب: "عيب أن يقال إن النحاس سيفوت المباراة، هذه النغمة عيب لأن المقاولون ناد كبير والنحاس مدرب محترم، هذه اتهامات غير مقبولة".

وكان رئيس الزمالك أشار، بعد تعادل فريقه مع الجونة بالأمس، إلى أن عماد النحاس سيفوت المباراة لصالح الأهلى الذى يحتاج للفوز فقط من أجل التتويج بلقب الدورى.

واختتم بيبو تصريحاته: "عماد النحاس أحرج الأهلى أكثر من مرة وهو على رأس القيادة الفنية للمقاولون العرب، والمبادئ لا تتجزأ".