شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى يرفض باولو وباسم مرسى فى صفقة عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإسماعيلى مقترح الزمالك بالحصول على خدمات واحد من الثنائى حسام باولو وباسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض المنتهية إعارتهما للداخلية وسموحة على الترتيب، فى صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش للقلعة البيضاء. Advertisements وكشف مصدر بصفقة عواد أن الإسماعيلى طلب بجانب المقابل المالى الخاص بانتقال حارسه إلى الزمالك، الحصول على خدمات واحد من مهاجمى الفريق الأبيض ومدافع لتعويض انتقال محمود متولى إلى الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بجانب تدعيم الخط الأمامى ليتم ترشيح باسم مرسى وباولو وهو ما يرفضه الإسماعيلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الإسماعيلى يرفض باولو وباسم مرسى فى صفقة عواد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.