شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى مرانه الرئيسى استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية بقيادة محمود جابر استعدادًا لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل.
تخلل المران التركيز على بعض الجمل التكتيكية وبعض المهام والتعليمات الخاصة للاعبين لتعويض النقص العددي والغيابات بصفوف الفريق.
ويغيب عن اللقاء كل من: محمد صادق للإصابة، محمود دونجا، محمود المتولي، محمد عواد وكريم بامبو.
والتزم الفريق بمعسكر مغلق داخل مقر الإقامة بفندق اللاعبين استعدادًا لخوض مران خفيف صباح الغد ثم السفر للمبيت بالقاهرة استعدادًا للقاء.
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