شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 22/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره الفرنسى بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ 16.

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