شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم "وكيلة سبورت" 0/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة بنادى مصر المقاصة على فريق "وكيلة سبورت" بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى ثانى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد .

سجل هدفا المقاصة الصاعد أشرف شيكو وحسنى فتحي.

ودفع الجهاز الفنى للمقاصة بتشكيل ضم كل من: محمد كوكو لحراسة المرمى، محمد دسوقى، أحمد ياسين، أحمد جمال، مصطفى عفرتو، خط الدفاع ومحمد صغيرى، عماد الصوفى، خالد الشيخ، أحمد فهمى – حسام عبد الواحد، خط الهجوم الوسط وأودو موسيس فى الهجوم.

ودفع الجهاز الفنى للمقاصة خلال الشوط الثانى ببعض التغيرات لمنح الفرصة لمزيد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة.

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وأشاد الجهاز الفنى للمقاصة، بالتجربة الودية الثانية فى ظل المستوى الجيد للفريق المنافس الذى يضم مجموعة من اللاعبين الأفارقة المميزين، ما جعل اللقاء احتكاكًا قويًا للاعبى فريقه.

وأدى اللاعبون المستبعدون من المباراة الودية، مرانًا قبل انطلاق اللقاء، للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية لهم.

وحضر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة، المباراة الودية، فى إطار سياسته لتدعيم ومساندة الجهاز الفنى للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد .

ويبدأ فريق المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.