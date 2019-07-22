شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دولار لكل لاعب فى شباب اليد بعد الفوز على فرنسا فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى، رئيس بعثة منتخب شباب اليد فى مونديال إسبانيا، إبلاغ الإدارى بصرف 100 دولار لكل لاعب والجهاز الفنى عقب الفوز على فرنسا بنتيجة 37 /32 فى ختام الدور الأول حسب تعليمات مجلس إدارة الاتحاد .

ويلتقى منتخب شباب كرة اليد مع نظيره الصربى فى الثانية والنصف ظهر بعد غدٍ الأربعاء فى إطار دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة فى إسبانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 وتحقيق العلامة الكاملة .

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ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثاني لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلاً من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.