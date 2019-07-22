شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يلتقون صربيا فى دور الـ16 مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب شباب كرة اليد نظيره الصربى ظهر بعد غدٍ الأربعاء فى إطار دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة فى إسبانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 وتحقيق العلامة الكاملة .

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ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثاني لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.