بالفيديو.. ميدو: حسام حسن أهدر تمريرتي فاتهمني بالتخطيط لاعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي مصر للمقاصة عن قصة جمعته بحسام حسن الهداف والمهاجم الأبرز في تاريخ منتخب مصر خلال مشاركاتهما الدولية قبل الاعتزال.

وفي برنامج "نجوم إفريقيا" عبر يلا كورة قال ميدو:"في مباراة ضد ناميبيا خارج ملعبنا في تصفيات كأس العالم 2002، كنت أشارك حسام حسن هجوم الفريق".

مصر تعادلت حينها بهدف مقابل مثله مع أصحاب الأرض بعد أن تلقت صدمة التأخر بهدف قبل أن يتعادل إبراهيم سعيد في النهاية، لتفقد مصر نقطتين ثمينتين في سباق المونديال.

وأضاف ميدو:"أثناء المباراة حصلت على الكرة وانطلقت إلى منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ثم أرسلت تمريرة أرضية باتجاه حسام حسن في منطقة الياردات الست أمام المرمى مباشرة".

واسترسل ميدو:"حسام حسن عادةً لا يوقف الكُرة في هذا المكان، لكن لا أعلم لماذا حينها قرر أن يوقفها أولاً قبل التسديد، لكن المشكلة أن الأرض كانت مبتلة بفعل الأمطار، فمرت الكرة من تحت قدمه".

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وواصل مهاجم مصر السابق:"بعد ضياع حسام حسن الفرصة من تمريرتي ظل يلومني طوال المباراة حتى خرج مستبدلاً، لقد كان يقول أن الخطأ من جانبي لأن الكرة مُررت إليه وهي في حالة دوران مستمر (كانت بتلِف جامد) ".

وأنهى ميدو:"ظل حسام حسن يقول لي (حرام عليك يا أخي، انت مش عايزني أجيب جول، عايزين تبطلوني)، كان حسام دائماً لديه ظن أننا جميعاً نرغب في أن يعتزل".

شاهد تصريحات ميدو:

شاهد تمريرة ميدو لحسام حسن في الدقيقة 2:42 في الفيديو التالي: