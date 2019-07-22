مران الزمالك.. جاهزية بوطيب.. وجلسات منفردة مع علاء وساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ الزمالك استعدادته لمواجهة الإسماعيلي سريعا بعد تعثره أمس مع الجونة، حيث عقد المدير الفني خالد جلال جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق المران في مقر النادي مساء اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك صاحب المركز الثالث للدوري لمواجهة الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت يوم الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ27 لمسابقة الدوري.

وشرح خالد جلال خلال الجلسة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الجونة الأخيرة بالجولة الـ33 أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في اللحظات الأخيرة (2-2) بعدما كان متأخرا في النتيجة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز في المباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلي والأهلي من أجل تحقيق الفوز.

وأدى لاعبو الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الجونة تدريبات استشفائية تجنبًا للإجهاد، وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الأحمال البدنية.

وحرص طارق حامد لاعب وسط الفريق على المشاركة في تدريبات الأحمال البدنية تحت قيادة مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين، رغم خوض زملاءه الأساسيين تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب.

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واجتمع خالد جلال والمدرب أمير عزمي مجاهد بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش المران للحديث معه عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.

وطالب الجهاز الفني اللاعب بضرورة التركيز في الفترة المقبلة لأنه أحد العناصر الأساسية، قبل أن يؤدي اللاعب تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم، ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وعقد المدير الفني جلسة أخرى مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، وأكد له خلالها أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

من جانبه، انتظم المهاجم المغربي خالد بو طيب في التدريبات الجماعية وشارك في المران بشكل طبيعي بعد الانتهاء من أداء البرنامج التأهيلي الذي خاضه في الفترة الماضية، ليصبح جاهزا للمشاركة أمام الإسماعيلي.

وتسببت إصابة الركبة في غياب اللاعب عن الفريق خلال مباراة الجونة، قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق.

كما واصل مصطفى فتحي جناح الفريق أداء التدريبات البدنية وتنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيزه للمشاركة في المباريات، وأدى تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم وحصل على راحة من التدريبات الجماعية.

يذكر أن الزمالك يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب من أجل الإبقاء على آمال التتويج بالدوري، إذ يتأخر حاليا بفارق خمس نقاط عن المارد الأحمر في جدول الترتيب، ويتبقى لكل منهما مباراتين في المسابقة.