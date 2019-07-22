تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم لهاني أبو ريدة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي ومالك بيراميدز السابق، رسالة دعم إلى هاني أبو ريدة، الرئيس المستقيل من الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه أقوى شخصية عربية في الفيفا.

ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بأبو ريدة عبر فيسبوك وعلق عليها قائلا: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني بوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة".

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وكانت مصر نظّمت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ونجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 29 عاما.

يذكر أن هاني أبو ريدة تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16، عقب الخسارة أمام جماهيره من جنوب إفريقيا (1-0) في ستاد القاهرة.