الأهلي يعلن حجم إصابة عمار.. وموعد عودة إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها عمار حمدي لاعب الفريق خلال مران اليوم الإثنين لن تمنعه من المشاركة في التدريبات غدا الثلاثاء.

وكان حمدي غادر مران الأهلي مصابا إثر احتكاك قوي مع احد اللاعبين لم يتمكن بعدها من استكمال التدريب.

وقال محمود في تصريحات صحفية نقلها مراسل يلا كورة إن حمدي تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، مضيفا أنه سيشارك في التدريبات غدا الثلاثاء بشكل طبيعي.

وأضاف: "قد نفضّل إراحة اللاعب عن المشاركة في المران إذا تطور الأمر وحدث تورم في مكان الإصابة".

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وتابع: "سيعود شريف إكرامي حارس المرمى بعد شهر من الآن للانتظام في تدريبات الفريق، وتحديدًا في منتصف أغسطس المقبل".

وكان إكرامي أجرى جراحة بالركبة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة، وبدأ حارس المرمى في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأكمل: "محمد محمود يؤدي برنامجه التأهيلي بصورة طبيعية، وسيعود بعد شهر ونصف بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي للانتظام في المران الجماعي".

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته مؤكدا جاهزية كل من رمضان صبحي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ للمشاركة في المباريات المقبلة، ليصبح الثلاثي ضمن حسابات الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة المقاولون العرب على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.