رسميًا.. مصر تواجه صربيا بدور الـ16 لمونديال اليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تأكدت مواجهة منتخب مصر للشباب مع نظيره الصربي في دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عام، المقامة حاليًا في إسبانيا.

المنتخب المصري تأهل للدور الثاني بعدما تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، إثر تحقيق خمسة انتصارات على فرنسا، السويد، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيجيريا.

وبعد تصدره للمجموعة، أصبح المنتخب المصري في مواجهة مع رابع المجموعة الأولى، والتي تضم سلوفينيا، إسبانيا، تونس، صربيا، اليابان والولايات المتحدة.

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وتفوق المنتخب التونسي على نظيره الصربي في ختام مباريات المجموعة الأولى، اليوم الإثنين، بنتيجة 29-23، ليضع الفريق المصري في مواجهة ممثل أوروبا.

وخطف المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة ليلتقي مع نظيره السويدي في الدور القادم، بينما حلت صربيًا رابعةً، لتصبح في مواجهة مصر.

ويتنافس منتخبا سلوفينيا وإسبانيا على صدارة ترتيب المجموعة، حيث سيلتقي المتصدر من بينهما مع كوريا الجنوبية، بينما يلتقي الوصيف مع فرنسا.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من بطولة العالم للشباب لكرة اليد يوم الأربعاء القادم.