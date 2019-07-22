مصدر لـ"الخليج 365": وستهام يجدد محاولات ضم النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يتمسك مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وستهام الإنجليزي بالتعاقد مع متوسط الميدان المصري محمد النني لاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن مدرب مانشستر سيتي السابق حاول ضم النني في يناير الماضي، لكن إيمري مدرب أرسنال تمسك بلاعبه من أجل الاعتماد عليه في بطولة الدوري الأوروبي.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى اهتمام نادي وستهام بالتعاقد مع محمد النني الذي يُعاني للحصول على فرصة للمشاركة في تشكيل المدرب أوناي إيمري منذ وصوله إلى لندن.

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ويُحاول مانويل بيليجريني الفوز بخدمات متوسط الميدان المصري قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل وغلق باب القيد، مُفضلاً أن تتم الصفقة هذا الصيف.

وأشار المصدر إلى أن محمد النني قد يوافق على ترك أرسنال خلال الصيف الجاري ولكن بشرط الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، رافضاً تماماً فكرة الذهاب إلى دوري أخر.

وشارك محمد النني أساسياً مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي شهدت خروج أصحاب الأرض من دور الستة عشر بالخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.