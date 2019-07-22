مران الأهلي.. عمار حمدي يخرج مصابًا.. وتأهيل محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء ،ومن المقرر ان يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب .

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد محاضرة من جانب المدرب مارتن لاسارتي للاعبي الأهلي قبل انطلاق التدريبات.

وتعرض عمار حمدي، لاعب الأهلي للإصابة خلال مشاركته في المران، حيث سقط إثر تعرضه لاحتكاك قوي مع احد اللاعبين لم يتمكن بعدها من استكمال التدريب.

وعلى الفور نزل طبيب فريق الأهلي لأرض ملعب التتش، للإطمئنان على حمدي، ليحاول بعدها اللاعب السير على قدميه لكنه لم يستطيع اكمال المشي ليخرج محملا لخارج أرض المعلب.

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ويواصل اللاعب محمد محمود خضوعه لبرنامج تأهيلي، تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا قبل شهور.

ويحتاج اللاعب محمد محمود لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومدرب الفريق لاسارتي جلسة مع اللاعب صلاح محسن وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأحمر.

وشهد مران الأهلي، مشاركة رمضان صبحي، بعدما كان قد شارك في تدريبات الأمس، على خلفية التخلص من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها عقب مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب التتش.

كما انتظم كل من محمود وحيد وأحمد الشيخ في تدريب الأهلي، استعدادا لمواجهة الفريق المقبلة أمام ذئاب الجبل.

وحرص المدرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على تخصيص فقرة للتدريبات على الكرات الثابتة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.