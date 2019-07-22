وست هام يواصل محاولاته للتعاقد مع محمد النني

تتمسك إدارة وست هام الإنجليزي، بالتعاقد مع الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية إلي أن نادي وست هام مهتم بالتعاقد مع النني، لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل. نادي وست هام مهتم بالتعاقد مع النني، لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل. ويُعاني النني من قلة المشاركة في تشكيل أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، وتحدثت العديد من التقارير الصحفية مؤخراً حول إمكانية رحيله عن آرسنال أو دخوله في صفقات تبادلية للاعبين يود الفريق التعاقد معهم.

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