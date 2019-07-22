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ويليان يرتدي قميص هازارد مع تشيلسي في الموسم المقبل

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أعلن البرازيلي ويليان نجم فريق الإنجليزي، حصوله على القميص رقم 10 بداية من الموسم المقبل بدلاً من الرقم 22، بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد نجم

الفريق السابق.

وكشف النجم البالغ من العمر 30 عامًا في حوار مع شبكة "ديسمبيديدوس" أن نادي العاصمة الإنجليزية منحه

القميص رقم 10، عقب رحيل النجم البلجيكي عن جدران النادي..

وانتقل هازارد نجم تشيلسي السابق إلى صفوف فريق الإسباني، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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