المقاصة يهزم وكيلة سبورت بهدفين وديًا

فاز فريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، علي فريق وكيلة سبورت بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، في ثاني اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد .
سجل هدفا المقاصة الصاعد أشرف شيكو وحسني فتحي.
ودفع أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني للمقاصة بتشكيل ضم كلا من : محمد كوكو لحراسة المرمي ،محمددسوقي - أحمد ياسين - أحمد جمال - مصطفي عفرتو ، خط الدفاع
ومحمد صغيري - عماد الصوفي - خالد الشيخ - احمد فهمي – حسام عبد الواحد ، خط الهجوم الوسط
وأودو موسيس في الهجوم.
ودفع ميدو خلال الشوط الثاني ببعض التغيرات لمنح الفرصة لمزيد من اللاعبين الشباب والعائدين من الاصابة.
وأشاد ميدو، بالتجربة الودية الثانيةفي ظل المستوي الجيد للفريق المنافس الذي يضم مجموعة من اللاعبين الافارقة المميزين ، ما جعل اللقاء احتكاكا قويا للاعبي فريقه.
وأدى اللاعبون المستبعدون من المباراة الودية ، مرانا قبل انطلاق اللقاء، للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية لهم.
وحضر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ، المباراة الودية ، في إطار سياسته لتدعيم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد .
ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر .
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