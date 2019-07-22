حناوي الأهلي يظهر في تدريبات سموحة

شارك فوزي الحناوي لاعب الأهلي المنتقل حديثًا لصفوف سموحة، في تدريبات الفريق الأزرق الجماعية، والمقامة حاليًا على ملعب النادي السكندري، في إطار استعداداته الموسم الجديد. على ملعب النادي السكندري، في إطار استعداداته الموسم الجديد. وكانت إدارة النادي السكندري قد أعلنت عن التعاقد مع فوزي الحناوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة العميد حسام حسن، المدير الفني

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