نادي أسوان يعتمد الجهاز الفني لكرة السلة قبل الموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع كرة السلة للموسم الجديد 2019/2020. ويتكون الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة السلة بنادي أسوان من مصطفى عبدالعال مدير فنى رئيس الجهاز، وعمرو حنفى مدرب اخصائى تأهيل وإصابات، وتامر صلاح إداري. بنادي أسوان من مصطفى عبدالعال مدير فنى رئيس الجهاز، وعمرو حنفى مدرب اخصائى تأهيل وإصابات، وتامر صلاح إداري. كما تقرر أن يتولى أحمد غريب المدير الفنى لفريق 20 سنة، وموسى شحات المدير الفنى لفريق 16 سنة، وكابتن رجب حسن المدير الفنى لفريق 14سنة، والكابتن محسن فخرى فريقى المينى باسكت والميكرو باسكت

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