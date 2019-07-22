خالد بيبو: تعثر الزمالك أمام الجونة سيكون دافعا للأهلي

أكد خالد بيبو، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن تعادل الزمالك بالأمس أمام الجونة، سيمنح الفريق الأحمر دافعا قويا، من أجل الفوز بلقب الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل بالأمس مع الجونة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما

على ستاد الجونة في الدوري الممتاز.

وقال بيبو في تصريحات إذاعية "تعثر المنافس يمنح الأهلي دافعا قويا لحسم اللقب، الدوري طويل وصعب، والفريق الأحمر يمر بظروف صعبة، ولكنه يملك إدارة

قوية وإتزانا كبيرا، والحصول على لقب الدوري الممتاز أمر هام للغاية".

وواصل: "لقد أجمع الكثيرون في بداية الموسم أن الأهلي خرج من المنافسة، ولكن الفريق كعادته استطاع العودة، ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد حتى النهاية".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الدوري الممتاز.