مصر تواجه صربيا بثمن نهائي مونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره الصربي، بعد غدًا الأربعاء في تمام الثانية عصرًا، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم لليد للشباب المقام بإسبانيا.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن

النهائي بعد أن حقق خمس انتصارات متتالية بمرحلة المجموعات على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد عشرة نقاط.

فيما تأهل منتخب صربيا لثمن نهائي مونديال اليد للشباب بعد أن حجز المقعد الرابع في المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط، بعد أن فازت في لقائين أمام اليابان وأمريكا ثم تلقت ثلاث هزائم متتالية أمام إسبانيا وسلوفينيا وتونس.