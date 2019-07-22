شاهد.. ريبيرى يوجه الشكر للشعب المصري

حرص الفرنسى فرانك ريبيرى لاعب بايرن ميونخ الألمانى السابق، على توجيه الشكر للشعب المصرى عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو

الجاري.

ونشر نجم المنتخب الفرنسى صورًا له بصحبة أسرته عبر موقع إنستجرام موجهًا رسالة نصها: "شكرًا لأهل مصر على الاستقبال الرائع.. قضيت وقتًا ممتعًا.. وبالفعل استمتعت

بزيارة المتحف القبطي مع عائلتي، وحظيت بفرصة زيارة أحد عجائب الدنيا السبع، كانت رحلة لن تنسى.. أراكم قريبًا إن شاء الله".

كان فرانك ريبيرى قد حرص على التواجد مع أسرته لحضور مباراة نهائى بطولة الأمم الأفريقية، بين الجزائر والسنغال التى انتهت بتتويج الخضر.

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