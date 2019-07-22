طبيب الأهلي يكشف حالة عمار حمدي

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمار حمدي لاعب الفريق اشتكى من إصابة بكدمة في وجهالقدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الأربعاء المقبل.
وقال طبيب الأهلي إن مشاركة اللاعب في مران غد يتحدد على ضوء حالته ومدى زوال الورم الذي اشتكى منه في مران اليوم.
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