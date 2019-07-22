النجوم يوقع بروتوكول منح لاعبيه التدريب وفقًا لمعايير بنفيكا البرتغالي

يواصل قطاع الناشئين بنادي النجوم لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة الجهاز الفني لنادي بنفيكا البرتغالي ، وذلك بعد توقيع بروتوكول في منح لاعبي نادي النجوم للتدريب وفقًا لمعايير نادي بنفيكا الدولية ، ونقل المعرفة الفنية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم فنياً للتأهل للأندية المحلية والعالمية.

ويتدرب قطاع الناشئين بنادي النجوم يومياً على ملعب النادي بمدينة أكتوبر ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد ، وذلك تحت قيادة أربعة من خبراء التدريب بنادي بنفيكا البرتغالي.

وقد صرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إن نادي بنفيكا البرتغالي من أكبر الأندية العالمية في الإهتمام باللاعبين صغار السن ، حيث تصارع هذا الموسم الأندية العالمية من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين الناشئين

بنادي بنفيكا مثل جواو فيليكس الذي تم بيعه لنادي أتليتيكو مدريد الإسباني بمبلغ 126 مليون يورو وتعد هذه الصفقة من أغلى صفقات الناشئين في تاريخ كرة القدم ، كما يتنافس أندية ريال مدريد ومانشيتر سيتي ومانشيتر يونايتد وليفربول ويوفينتوس على ضمن كلاً من المدافع روبين دياز ولاعبي الوسط جيدسون فيرنانديز وفلورونتينو لويس وجميعهم بعمر الـ 20 عاماً.

وأضاف رئيس نادي النجوم أن نادي بينفيكا له باعٍ طويل في قطاعات الناشئين حيث حصل على الدوري البرتغالي تحت 19 عاماً 24 مرة ، كما أحرز كأس العالم للأندية الشباب مرة واحدة

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ووصيف البطولة ثلاثة مرات أخرها هذا الموسم 2019 ، كما حصل على وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب مرتين ، كما حصل على الدوري البرتغالي تحت 17 عاماً 19 مرة ، والدوري البرتغالي تحت 15 عاماً 10 مرات ، والدوري البرتغالي تحت 13 عاماً 3 مرات ، ويشارك لاعبي نادي بنفيكا تحت 21 سنة في دوري الدوري البرتغالي الدرجة الثانية تحت مسمى "نادي بنفيكا (ب)" وقد أحرز المركز الرابع في الدوري.

وأكمل "محمد الطويلة" أن أكاديميات نادي بنفيكا البرتغالي في جميع أنحاء العالم لإكتشاف المواهب ، كما حصل النادي البرتغالي على جائزة جلوب سوكر لأفضل أكاديميات في العالم عام 2015 مقدمة من رابطة الأندية الأوروبية والجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين.

وإختتم "محمد الطويلة" حديثه بأنه يسعى لتطوير أداء اللاعبين الناشئين وتطوير مهاراتهم من أجل الإحتراف في أقوى الدوريات بالعالم ، حيث أصبحت كرة القدم صناعة حول العالم.