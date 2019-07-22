رياضة | أرسنال يتقدم خطوة في مفاوضاته لضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتقدم خطوة في مفاوضاته لضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي آرسنال الإنجليزي خطوة إلى الأمام، في سعيه للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس الشاب مويس كين هذا الصيف.

وفقاً لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، عزز نادي آرسنال اهتمامه بالمهاجم (19 عاماً) مويس كين بشكل كبير على مدار اليومين الماضيين.

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إيفرتون وبروسيا دورتموند وإشبيلية مهتمون أيضاً بضم مويس كين، ولكن يبدو أن آرسنال المرشح المفضل الآن للحصول على توقيعه.

وسيكون آرسنال على استعداد لزيادة عرضه السابق البالغ 30 مليون يورو إلى 35 مليون يورو.

ومع ذلك، يوفنتوس يصر على أنه لن يسمح لمويس كين بالرحيل إلا بوضع شرط في عقده خيار إعادة الشراء بحوالي 40 مليون يورو، وهذا لا يتماشى بشكل جيد مع آرسنال، ويمكن أن يفسد الصفقة.