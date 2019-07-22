رياضة | هازارد يطلق قذائفه العابرة للقارات

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كشف البلجيكي الدولي إيدين هازارد، عن سبب اختياره اللعب في ريال مدريد بعد نجاحه في المواسم الماضية مع تشيلسي.

وقال هازارد، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "عندما تلعب في الريال، يجب الفوز بالبطولات في كل عام، وهذا سبب وجودي هنا مع الملكي".

وتابع: "إذا لم تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، سيحزن المشجعين وهذا أمر طبيعي، لذلك سأحاول بذل أقصى ما لدي من أجل الفوز بالألقاب".

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واختار هازارد الهدف الأفضل خلال مسيرته حيثُ قال: "لقد سجلت أهدافًا جميلة في مسيرتي، إلا أنني لم أسجل أفضل هدف لي حتى الآن".

وحقق هازارد حلمه وانتقل لصفوف ريال مدريد لمدة 5 مواسم قادماً من تجربة ناجخة في صفوف تشيلسي في الدوري الانجليزي.

وجاء إيدين هازارد إلى ريال مدريد بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي.