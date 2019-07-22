رياضة | المنيا يتعادل مع القوصية ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يتعادل مع القوصية ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، أمام نظيرة فريق القوصية، بهدف لكل منهما، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بالدوري الممتاز "ب".

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من لاعبي المنيا ضمن خطة المدير الفني سمير كمونة لمتابعة كافة اللاعبين ، وبدأ الفريق المنياوي بتشكيل، مكون من " عبد الكافي رجب " حارس مرمى، وأحمد رضا، وحازم مصطفى، وايمن ناصر، وعباس مصطفى، ومصطفى الشوبكشي، وعلي دياب، ومحمد ثروت وبدوي عاشور، وحسام حسن وشعبان عبدالحميد.

وقبل نهاية الشوط الأول شارك اللاعب كامل أحمد بديلا للاعب بدوي عاشور وتمكن من إحراز الهدف الأول للمنيا في الدقيقة 44 ، قبل ان ينتهي الشوط ويبدأ الشوط الثاني باجراء عددا من التغييرات ويشارك حارس المرمى "محمد حسانين"، وبرسوم محروس، وأحمد رجب، كاستيلا، محمد شديد، وصالح موسى، وأحمد عصام، ومصطفى كازلوف، وعمرو عثمان ، وأجرى المدرب عدد من التغييرات الأخرى في منتصف الشوط الثاني، إلى أن تمكن فريق القوصية من التعادل في الدقيقة 80 وتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وحرص المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس، والعميد محمود السبيعي على حضور المباراة لمتابعة الفريق المنياوي.