رياضة | الترسانة يواجه بني سويف استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه بني سويف استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة نظيره فريق بنى سويف فى مباراة ودية تقام فى الخامسة من مساء الثلثااء ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020.

ومن المقرر أن يخوض الترسانة مباراة وديه أخرى يوم 27 يوليو الجارى على ان يكون الطرف الاخر للمباراة احد الفرق العربية والتى لم يتم الاستقرار عليها حتى الان .

يذكر أن الترسانة قد ضم 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وهم أحمد حسين حارس المريخ ، وعمر جابر حارس الفيوم ، عصام عمران صانع ألعاب الإعلاميين ، وسيد حمدى لاعب بورتو السويس ، وأحمد عارف توتى هداف السكة الحديد .