رياضة | مدافع القناة يبدأ التأهيل من الإصابة استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع القناة يبدأ التأهيل من الإصابة استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد محمد طارق رشاد مدافع نادي القناة من جديد للمران بعد الشفاء من الاصابة القوية التي كانت قد لحقت به الموسم الماضي في اخر لقاء في الدور الاول أمام سيراميكا علي ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر والتي تعرض فيها لقطع في وتر أكيلس لينهي موسمه الكروي مبكرا.

وكان طارق قد أجرى عملية جراحية بعد تعرضه للاصابة مباشرة ووواصل التأهيل خارج الملعب ليعود لتدريبات القناة ويبدء مع الفريق فترة الاعداد استعدادا للموسم الجديد بقيادة حمزة الجمل ومحمد حمص.

ويقوم بالتأهيل أيضاٌ الوافد الجديد محمد خليفة الذي كان قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة.