رياضة | نجم برشلونة: باقٍ مع الفريق ولن أرحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة: باقٍ مع الفريق ولن أرحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الإسبانى، إنه تعود على شائعات رحيله عن صفوف برشلونة خلال الفترة الماضية.

وقال راكيتيتش، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي غداً :" عقدى مع برشلونة ممتد لسنوات أخرى وبالفعل عقدت جلسات مع النادى ومع مدرب النادى وهدفى ونيتى هما الإستقرار فى الفريق".

وأضاف :"فى برشلونة لابد أن تبذل مجهود من أجل أن يعتمد عليك المدرب وتلعب وعليك أن تكون الأفضل، وبالفعل أريد بذل قصاري جهدى والأمر فى النهاية متروك للمدرب ".

وتابع :"الحديث عن مستقبلي أمر طبيعي ولا يزعجنى بالفعل أشار بالفخر بسبب طلب الأندية لضمي ".