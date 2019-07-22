رياضة | سوريانو يضع الهلال السعودي في ورطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريانو يضع الهلال السعودي في ورطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فريقه برئاسة فهد بن نافل في ورطة، بعدما طالب بالحصول على مبلغ 15 مليون ريال، من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم بالتراضي.

وتسعى إدارة الهلال للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه يرغب في الحصول على مستحقاته المالية كاملة، لانهاء التعاقد بينهما بالتراضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال أصبحت أمام أمرين لابد من اختيار أحدهما، الأول استمرار اللاعب في صفوفها، والثاني رحيله إما بانتقاله إلى ناد آخر، أو إنهاء التعاقد بشكل يرضي الطرفين.

ويذكر أن سوريانو انضم لصفوف الهلال خلال في ديسمبر الماضي، على أن يستمر في الفريق لمدة عامًا ونصف.