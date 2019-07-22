رياضة | خاص.. الزمالك يقبل استقالة المدير التنفيذي ونائبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يقبل استقالة المدير التنفيذي ونائبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبول استقالة محمد سويلم المدير التنفيذي للنادي ونائبه شريف حسين بشكل رسمي اليوم.

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وتحدث مرتضى مع الأعضاء اليوم عبر الإذاعة الداخلية للنادي حول تذاكر مباراة الإسماعيلي ببطولة الدوري، ثم تطرق للحديث عن سويلم وشريف حسين "مش عارف المدير التنفيذي ونائبه موجودين في النادي ليه، تم قبول استقالتهما وإنهاء انتداب سويلم من مديرية الشباب والرياضة".

وفور حديث مرتضى منصور قام الثنائي بمغادرة النادي على الفور بعد محاولات من جانب البعض لإقناع رئيس الزمالك بالعدول عن القرار.