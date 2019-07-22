رياضة | أعضاء النصر يواصلون دعمهم المادي لإدارة السويكت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء النصر يواصلون دعمهم المادي لإدارة السويكت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأعضاء الذهبيون بنادي النصر السعودي، تقديم دعمهم المادي لإدارة الفريق الجديد برئاسة صفوان السويكت.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "قدم العضو الذهبي بنادي النصر الأستاذ يوسف بن محمد القفاري دعماً مالياً للنادي مقداره ثلاثمائة ألف ريال".

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وأضافت: "وثمنت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت للأستاذ يوسف هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه العالمي".

يذكر أن عبدالعزيز بن أحمد بغلف، وسعد بن ثابت آل مغني، عضوا النادي الذهبيان، قدما دعمًا ماديًا في وقت سابق وصل إلى 700 ألف ريال.