خوان ماتا: بوجبا سعيد مع مانشستر يونايتد.. وأتمنى بقائه

قال اللاعب الإسباني خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن زميله الفرنسي بول بوجبا سعيد بتواجده مع الفريق رغم الشائعات التي تتردد حول احتمالية انتقاله لصفوف أحد الأندية الكبرى في أوروبا، وأبرزها في هذا الصدد ريال مدريد الإسباني.

وذكر ماتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية، قائلا: "أعتقد أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث بالنيابة عن أشخاص أخرين، أتحدث فقط عن نفسي، كزميل وصديق أتمنى أن يبقى وأن يكون سعيدا لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".

ويرى ماتا أن بوجبا لاعب وسط رائع، وأضاف قائلا: "إنه فتى جيد للغاية وإيجابي ومؤثر بشكل جيد بالنسبة للجميع".

وعلى جانب أخر، أشاد ماتا أيضا بمواطنه، الحارس الإسباني دافيد دي خيا، الذي وصفه بأنه أفضل حارس في العالم، وأكمل قائلا: "إنه أحد أفضل أصدقائي، ولهذا أرغب في أن يبقى، أما من الناحية المهنية، فسيكون من الرائع أن يبقى، لأنه سيمنحنا الكثير من النقاط في الموسم المقبل".

واختتم اللاعب الإسباني قائلا: "هذا النادي فاز بألقاب أكثر من أي نادي أخر في إنجلترا ونرغب في الفوز مجددا بألقاب كبيرة وذلك لأن تاريخه وجماهيره يستحقون هذا، نعرف أنه علينا أن نكون أفضل وأن نقدم موسما أفضل من السابق، أعتقد أن لدينا أشخاص جيدين للغاية في غرفة خلع الملابس وفي الإدارة أيضا، نرغب في أن نكون أفضل وفي تحقيق الفوز ونعمل من أجل هذا".