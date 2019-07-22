دي ليخت: كثيرون نصحوني بالانتقال إلى برشلونة

قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي إن كثيرين نصحوه بالانتقال إلى برشلونة، لكن يوفنتوس كان أكثر الأندية التي أقنعته.

وتحدث المدافع الشاب في حوار مع صحيفة "فوتبال إنترناشيونال" الهولندية قائلًا: "الكثير من الناس نصحوني بالانتقال إلى برشلونة، لكنني أخبرتهم أنني يجب أن أحلل كل شىء بدقة، للوصول في النهاية إلى الخيار الأفضل."

وأكمل دي ليخت: "تحدثت مع فرانكي دي يونج كثيرًا حول ما يجب علينا فعله، كنا صريحين مع بعضنا البعض، نعم استكمال مسيرتنا سويًا سيكون شىء عظيم، لكن أيضًا كان يجب أن تتمتع قراراتنا باستقلالية."

Advertisements

وانتقل الهولندي فرانكي دي يونج زميل دي ليخت السابق في أياكس، وصديقه المقرب كما صرح اللاعبان في أكثر من مناسبة إلى صفوف برشلونة، مقابل 75 مليون يورو، عقب نهاية الموسم الماضي.

وواصل المدافع الذي ساهم في وصول فريق أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي: "في النهاية يجب أن تشعر أي الأندية أقنعتك بالشكل الأمثل، لهذا السبب انتقلت إلى يوفنتوس."

وانتقل دي ليخت قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي السابق إلى صفوف يوفنتوس، مقابل 75 مليون يورو، بعد صراع شرس خاضه النادي الإيطالي مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بخدماته.