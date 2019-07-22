قال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي إن كثيرين نصحوه بالانتقال إلى برشلونة، لكن يوفنتوس كان أكثر الأندية التي أقنعته.
وتحدث المدافع الشاب في حوار مع صحيفة "فوتبال إنترناشيونال" الهولندية قائلًا: "الكثير من الناس نصحوني بالانتقال إلى برشلونة، لكنني أخبرتهم أنني يجب أن أحلل كل شىء بدقة، للوصول في النهاية إلى الخيار الأفضل."
وأكمل دي ليخت: "تحدثت مع فرانكي دي يونج كثيرًا حول ما يجب علينا فعله، كنا صريحين مع بعضنا البعض، نعم استكمال مسيرتنا سويًا سيكون شىء عظيم، لكن أيضًا كان يجب أن تتمتع قراراتنا باستقلالية."
وانتقل الهولندي فرانكي دي يونج زميل دي ليخت السابق في أياكس، وصديقه المقرب كما صرح اللاعبان في أكثر من مناسبة إلى صفوف برشلونة، مقابل 75 مليون يورو، عقب نهاية الموسم الماضي.
وواصل المدافع الذي ساهم في وصول فريق أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي: "في النهاية يجب أن تشعر أي الأندية أقنعتك بالشكل الأمثل، لهذا السبب انتقلت إلى يوفنتوس."
وانتقل دي ليخت قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي السابق إلى صفوف يوفنتوس، مقابل 75 مليون يورو، بعد صراع شرس خاضه النادي الإيطالي مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بخدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت: كثيرون نصحوني بالانتقال إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.