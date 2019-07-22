عنبر مرشح لقيادة الأخضر في بطولة غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى استمرار طاقم الجهاز الفني الوطني بقيادة المدرب يوسف عنبر ومساعده يوسف الغدير وعبداللطيف الحسيني «مدرب لياقة» وعادل المويجد «مدرب حراس» لقيادة الأخضر في مشاركته المقبلة ببطولة غرب آسيا التي ستحتضنها العراق من الفترة 30 يوليو وحتى 14 أغسطس، حتى اختيار جهاز فني أجنبي جديد يقود الأخضر في مشوار التصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني الوطني للأخضر عن قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك ببطولة غرب آسيا بالعراق باستثناء لاعبي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي نظير مشاركتهم في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا التي ستبدأ في مطلع أغسطس المقبل.

المجموعة الأولى :

‏العراق، سوريا، فلسطين، اليمن، لبنان

تنطلق 30 يوليو على ملعب كربلاء الدولي

‏السعودية، الكويت، البحرين، الأردن

تنطلق 4 أغسطس على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.