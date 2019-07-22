عبدالغني يشارك الأهلي أمام جاركوفو الصربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد، قبل أسبوعين من انطلاق مواجهات دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وواصل الأهلي نتائجه الإيجابية في معسكره عندما تغلب على نظيره جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف دون رد أمس، وتناوب على تسجيل ثلاثية الأهلي، حسين المقهوي وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري.

وشهد اللقاء مشاركة قائد الفريق حسين عبدالغني، حيث حرص الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني بفريق الأهلي، على مشاركة جميع اللاعبين لتحقيق الانسجام بينهم.