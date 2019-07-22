أفضل حارس أفريقي: لن أغادر الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

طمأن الحارس الجزائري رايس امبولحي الحائز أخيرا على بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، وصاحب جائزة أفضل حارس في البطولة الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، الجماهير الاتفاقية باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، مبديا ارتياحه مع الفريق الذي لعب له بالموسم الماضي، والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2022.

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وبعث رايس رسالة لجماهير الاتفاق عبر تطبيق سناب شات، أكد خلالها ارتياحه مع الاتفاق، نافيا مغادرته الفريق الشرقاوي، ومؤكدا عودته للدمام والانتظام مع الفريق في تدريبات الفريق في السادس من أغسطس المقبل.

وقال «بالطبع لن أغادر، وسيبقى الاتفاق بيتي الذي أرتاح إليه، وتربطني علاقة أخوية مع جميع أبناء النادي، وسأعود للدمام بعد انتهاء إجازتي عقب انقضاء البطولة الأفريقية».

وأضاف «أشكر جميع من وقف معي خلال بطولة الأمم الفريقية الأخيرة، حيث كنت أتلقى اتصالات من إخواني الاتفاقيين ساهمت في بروزي وحصولي على جائزة أفضل حارس بالبطولة، وأقدر لهم جميعا هذا الدعم».