السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
اختار المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الرباعي الأجنبي عبدالرزاق حمدلله وجوليانو وبراد جونز ومايكون بيريرا، للمشاركة في مواجهة دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا التي سيواجه خلالها الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل.
وقالت المصادر إن فيتوريا يدرس ضم المغربي نورالدين أمرابط إلى القائمة الآسيوية النهائية بدلا من البرازيلي مايكون، إلى جانب عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو والأسترالي برادلي جونز.
وتغلب الفريق الكروي الأول للنصر أمس على كالداس البرتغالي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما، ضمن معسكر إعداد العالمي المقام حاليا في البرتغال.
وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح النصر في مرمى نظيره البرتغالي، وأحرزه لاعب وسط العالمي البرازيلي بيتروس ماتيوس، مع بداية الشوط الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يكسب كالداس البرتغالي ويحدد رباعي الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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