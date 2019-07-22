الهلال يقترب من التجديد للدوسري والمفرج وجحفلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

خالص نادي الهلال لاعبه الأسترالي ديجنيك بعد أن توصل إلى صيغة اتفاق بإعادته لنادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام مع إمكانية شراء بطاقته الدولية.

ووفقا لوسائل إعلام صربية، وصلت الصفقة إلى 1.5 مليون يورو، وبينت صحيفة mozzart sport الصربية أن اللاعب تنازل عن 20% من مرتبه السنوي الذي كان يتقاضاه إبان احترافه بالهلال في انتقالات الفترة الشتوية الماضية، وأن النادي الصربي سيدفع للاعب 450 الف يورو على أن يتكفل الهلال ببقية الراتب الشهري.

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من ناحية ثانية فتح رئيس الهلال فهد بن نافل أمس ملف تجديد العقود الاحترافية للاعبين المحليين بعد أن بدأت اجتماعات انفرادية بمعسكر الفريق بلينز النمساوية، والتي بدأت بالثلاثي محمد جحفلي وسالم الدوسري ومتعب المفرج.

على صعيد آخر اختار المدير الفني الروماني لوشيسكو بشكل مبدئي، الرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والفرنسي بافيمنتي قوميز لخوض جولة دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا التي ستقام يومي 6 و13 أغسطس المقبل أمام الأهلي السعودي، وترفع القائمة في الـ 29 من يوليو الحالي.

وينتظر أن يكون اللاعب البيروفي الدولي أندريه كارليو وقع أمس رسميا مع الهلال بعد أن اتفق مع ناديه بنفيكا البرتغالي على شراء بطاقة اللاعب الدولية لمدة 4 سنوات بقيمة 9.2 ملايين يورو مع احتفاظ النادي البرتغالي بنسبة 30% من قيمة العقد في حال استثمار اللاعب مستقبلا.