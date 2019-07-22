الرائد ينهي أزمة دخول لاعبيه هولندا وأوكرانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أنهى نادي الرائد أمس أزمة دخول لاعبيه أوروبا لإقامة معسكر تحضيري في هولندا وأوكرانيا، بعد الحصول على التأشيرات، استعدادا للموسم الكروي الجديد تحت إشراف مديره الفني البلجيكي بيسنك هاسي الذي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وانطلقت تدريبات الفريق منذ 3 أسابيع، وخاض تجربته الأولى أمام فريق البكيرية الصاعد لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وانتهى بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.