شكرا لقرائتكم خالد بو طيب ينتظم مع الزمالك في التدريبات الجماعية بعد برنامج تأهيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم خالد بو طيب مهاجم الزمالك، في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، وشارك اللاعب بشكل طبيعي بعد الانتهاء من أداء البرنامج التأهيلى الذي خاضه في الفترة الماضية.

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وتسببت الإصابة في الركبة التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخب المغرب فى بطولة أمم أفريقيا 2019 في غياب بوطيب عن الفريق الفترة الأخيرة قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.