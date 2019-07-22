شكرا لقرائتكم جلسة بين خالد جلال ولاعبى الزمالك لتفادى الأخطاء قبل مواجهتى الإسماعيلى والأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم، الاثنين على ملعب النادى بميت عقبة، وشرح خالد جلال الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس وكيفية معالجتها فى المباريات المتبقية.
وطالب خالد جلال اللاعبين بتحقيق الانتصار في مباراتى الإسماعيلى والأهلى المقبلتين دون النظر إلى نتائج المنافس مشددا على ضرورة الحصول على النقاط الستة نقاط وتقديم ما عليهم بالمباراتين.
ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غد، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.
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