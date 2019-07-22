شكرا لقرائتكم صرف 100دولار لكل لاعب يد ولأعضاء الجهاز الفنى عقب الفوز على فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى شوقى رئيس بعثة منتخب شباب اليد فى مونديال أسبانيا على إبلاغ الإدارى بصرف 100دولار لكل لاعب و الجهاز الفنى عقب الفوز على فرنسا بنتيجة 37 /32 فى ختام الدور الأول حسب تعليمات مجلس إدارة الاتحاد .

ويلتقى منتخب شباب كرة اليد مع نظيره الصربى فى الثانية والنصف ظهر بعد غدا الأربعاء فى إطار دور ال 16 ببطولة كأس العالم المقامة فى أسبانيا .

و نجح منتخب مصر فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة .

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ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.